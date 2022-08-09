"Найкращий у світі": колишній суперник Усика назвав головну перевагу українця перед реваншем із Джошуа

Тоні Белью впевнений, що бій може піти за будь-яким сценарієм, інформує ZN.ua.

Белью відзначив технічну майстерність Усика
© Boxingscene

Британський екс-чемпіон світу Тоні Белью поділився очікуваннями від реваншу між українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я турбуюся за них обох, тому що може статися все що завгодно. Усик ніколи не буде справжнім супертяжем, а Ентоні Джошуа завжди буде таким.

Завжди, коли Усик зустрічається зі справжнім боксером суперважкої ваги на кшталт Тайсона Ф'юрі, Деонтея Вайлдера або Ентоні Джошуа, він буде в небезпеці. Але в той же час він найтехнічніший боєць у світі. Із цим не можна сперечатися.

У плані техніки Усик – найкращий у світі, немає нікого технічнішого. Тайсон Фьюрі – найкращий супертяж у світі через його габарити і те, що він може зробити. Але зараз технічно ніхто не здатний перевершити Олександра", – цитує Белью Tribuna.com.

Нагадаємо, перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року. Тоді Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і став володарем титулів чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі пояси українця.


Данило Слесь, ZN.ua





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