Матчі збірної України у Лізі націй транслюватимуть безкоштовно

Уболівальникам не треба буде платити за перегляд поєдинків, інформує ZN.ua.

Матчі збірної України у Лізі націй транслюватимуть безкоштовно
Наступні поєдинки відбудуться у вересні
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УЄФА безкоштовно передав Українській асоціації футболу (УАФ) телевізійні права на трансляцію трьох заключних матчів збірної України уЛізі націй, повідомляє Телеграм-канал КДК.

Йдеться про поєдинки проти Шотландії (21 та 27 вересня) та Вірменії (24 вересня).

УАФ планує передати права одному із національних каналів. Не виключено також можливості показу матчів на марафоні Єдиних новин.

Нагадаємо, у першому матчі нового сезону турніру українці обіграли Ірландію на виїзді з рахунком 1:0, після чого у Польщі розгромили Вірменію – 3:0. У своєму останньому матчі турніру українці зіграли у внічию з ірландцями (1:1). Збірна України посідає перше місце у групі 1 Ліги B, набравши 7 очок.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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