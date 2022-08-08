Врятував команду від поразки: воротар забив гол та став героєм матчу чемпіонату Норвегії

Долю одного із матчів чемпіонату Норвегії вирішив гол, який забив воротар.

7 серпня "Ліллестрем" приймав "Тромсе" і програвав з рахунком 0:1 практично до фінального свистка.

На четвертій доданій хвилині поєдинку голкіпер господарів Мадс Крістіансен підключився до розіграшу штрафного, а після подачі отримав пас від партнера та вразив ворота. Цей гол дозволив "Ліллестрему" уникнути поразки – 1:1.