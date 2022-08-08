Команда Усика зв'язалася з Ф'юрі з приводу проведення бою

Промоутер Боб Арум розповів, що команда Олександра Усика (19-0, 13 КО) вже зв'язувалася з ним щодо поєдинку проти Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

"Сподіваюся, Усик виграє в реванші з Джошуа. Говорив з його командою, вони хочуть провести бій проти Ф'юрі. Сподіваюся зробити цей поєдинок у грудні або на початку наступного року", - цитує Арума Barbershop Conversations .

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. 20 серпня у Саудівській Аравії відбудеться реванш.

Ф'юрі у своєму останньому поєдинку переміг Уайта і оголосив про те, що це був його останній бій на профі-рингу.