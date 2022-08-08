Команда Усика зв'язалася з Ф'юрі з приводу проведення бою

Українець може провести бій із британцем.

Команда Усика зв'язалася з Ф'юрі з приводу проведення бою
Раніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри
© Boxingscene

Промоутер Боб Арум розповів, що команда Олександра Усика (19-0, 13 КО) вже зв'язувалася з ним щодо поєдинку проти Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

"Сподіваюся, Усик виграє в реванші з Джошуа. Говорив з його командою, вони хочуть провести бій проти Ф'юрі. Сподіваюся зробити цей поєдинок у грудні або на початку наступного року", - цитує Арума Barbershop Conversations.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. 20 серпня у Саудівській Аравії відбудеться реванш.

Ф'юрі у своєму останньому поєдинку переміг Уайта і оголосив про те, що це був його останній бій на профі-рингу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Росіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федераціїРосіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федерації
Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдоЗбірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналамГригорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам
ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Блок рекламы


Похожие новости
ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Джошуа у підготовці до реваншу проти Усика допомагає росіянинДжошуа у підготовці до реваншу проти Усика допомагає росіянин
Росію позбавили права проведення престижного турніру з фігурного катанняРосію позбавили права проведення престижного турніру з фігурного катання
На благодійному вечорі Усика в Лондоні вдалося зібрати майже 100 тисяч фунтівНа благодійному вечорі Усика в Лондоні вдалося зібрати майже 100 тисяч фунтів
Клуб УПЛ визначився з країною проведення матчів єврокубківКлуб УПЛ визначився з країною проведення матчів єврокубків
Відомий український тренер виступив проти проведення УПЛ під час війниВідомий український тренер виступив проти проведення УПЛ під час війни
Реванш проти Джошуа стане для Усика останнім зі своїм багаторічним промоутеромРеванш проти Джошуа стане для Усика останнім зі своїм багаторічним промоутером
Колишній суперник Усика дав брудну пораду Джошуа для перемоги у реваншіКолишній суперник Усика дав брудну пораду Джошуа для перемоги у реванші
"Шахтар" на гроші від проведення благодійних матчів закупив медикаменти для ЗСУ"Шахтар" на гроші від проведення благодійних матчів закупив медикаменти для ЗСУ
У Росії висловилися про реванш Усика та ДжошуаУ Росії висловилися про реванш Усика та Джошуа
Последние новости
Подгружаем последние новости