Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо

У заключний день змагань українці вибороли чотири медалі, інформує ZN.ua.

Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
Українці стали найкращими у Ризі
© НОК України

Збірна України з дзюдо стала найкращою командою Кубка Європи у латвійській Ризі, повідомляє НОК України.

У заключний день змагань золоту медаль у ваговій категорії до 100 кг виграв Данило Гуцол, а Олексій Єршов став другим.

У вазі до 90 кг Віталій Шепель здобув бронзу, перемігши Олександра Черкая. Також у ваговій категорії до 81 кг бронзовим призером став Михайло Свідрак.

Загалом українські дзюдоїсти здобули на турнірі чотири золоті, два срібла, а також п'ять бронзових нагород, що дозволило Україні виграти медальний залік турніру.

Нагадаємо, що Україна бойкотує змагання під егідою Міжнародної федерації дзюдо через допуск на турніри росіян та білорусів. Кубок Європи не належить до цієї організації.


Данило Слесь, ZN.ua





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