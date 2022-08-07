Українка Лузан виграла друге золото чемпіонату світу-2022 з веслування

Українська спортсменка здобула свою вже третю медаль на турнірі, інформує ZN.ua.

Українка Лузан виграла друге золото чемпіонату світу-2022 з веслування
Лузан виграла друге золото ЧС-2022
© НОК України

Українська каноїстка Людмила Лузан стала дворазовою чемпіонкою світу з веслування у канадському Галіфаксі.

Лузан посіла перше місце в каное-одинаку на дистанції 500 метрів. Українка зуміла подолати цю відстань за 2 хвилини та 22,34 секунди та випередила канадку Софію Дженсен на 0,87 секунди.

Жінки, каное-одинак, 500 метрів

1. Людмила Лузан (Україна) – 2:22,34

2. Софія Дженсен (Канада) – +0,87

3. Марія Маїльярд (Чилі) – +2,09

Для Лузан це вже друге золото на ЧС-2022 – раніше вона стала першою в каное-одинаку на дистанції 1000 метрів. Також у її активі срібло турніру серед каное-двійок на дистанції 500 метрів у парі з Анастасією Четверіковою.


Данило Слесь, ZN.ua





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