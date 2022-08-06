Стало відомо, як УЄФА оштрафував "Фенербахче" за вигуки фанатів у матчі з "Динамо"

Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення щодо "Фенербахче" у домашньому матчі ЛЧ проти "Динамо".

На офіційному сайті організації повідомляється, що комітет виніс попередження "Фенербахче" через неналежну поведінку команди.

Також клуб оштрафували на 50 тисяч євро та розпорядилися про часткове закриття трибун (мінімум закрити 5 тисяч місць) у наступному домашньому матчі єврокубків.

Причина – "кидання предметів та озвучування провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто неприпустимі вигуки".

Часткове закриття стадіону підлягає випробувальному терміну два роки, починаючи з дати рішення.

Нагадаємо, під час матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Фенербахче" – "Динамо" частина вболівальників на стадіоні в Стамбулі скандувала ім'я та прізвище президента Росії Володимира Путіна.

"Динамо" здобуло перемогу в гостях з рахунком 2:1 і вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.