Українець Зінченко відзначився гольовою передачею у дебютному матчі за "Арсенал" в АПЛ

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко віддав гольову передачу у виїзному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Крістал Пелес" (0:2).

Українець вийшов у стартовому складі, а на 20-й хвилині матчу після кутового скинув м'яч головою на Габріела Мартінеллі, який точно пробив і відкрив рахунок у матчі.

Сама зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "канонірів", а Зінченко провів на полі 83 хвилини.

Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" цього літа за суму близько 30 мільйонів фунтів. Ще 2 мільйони прописані як бонуси.

Зінченко – є вихованцем донецького "Шахтаря". Також встиг пограти за російську "Уфу" та нідерландський ПСВ.