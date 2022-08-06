Усик викупив права на трансляцію реваншу проти Джошуа

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) викупив права на трансляцію бою проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), повідомляє Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту .

"Це подарунок від Олександра Усика, тому що він за свої гроші отримав ці права та безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий міг спостерігати у прямому ефірі", - розповів промоутер боксера Олександр Красюк.

Красюк також уточнив, що під час показу поєдинку проводитиметься збір коштів на допомогу Україні в умовах війни.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).