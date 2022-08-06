Усик викупив права на трансляцію реваншу проти Джошуа

Українським глядачам не доведеться платити за трансляцію поєдинку, інформує ZN.ua.

Усик викупив права на трансляцію реваншу проти Джошуа
Бій пройде 20 серпня
© a-usyk.com

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) викупив права на трансляцію бою проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), повідомляє Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту.

"Це подарунок від Олександра Усика, тому що він за свої гроші отримав ці права та безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий міг спостерігати у прямому ефірі", - розповів промоутер боксера Олександр Красюк.

Красюк також уточнив, що під час показу поєдинку проводитиметься збір коштів на допомогу Україні в умовах війни.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразкиУкраїнський боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразки
Перервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у СШАПерервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у США
"Дніпро-1" призначив новим головним тренером наставника "Металіста""Дніпро-1" призначив новим головним тренером наставника "Металіста"
"Динамо" розгромно програло клубу АПЛ у благодійному матчі"Динамо" розгромно програло клубу АПЛ у благодійному матчі
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Блок рекламы


Похожие новости
Джошуа у підготовці до реваншу проти Усика допомагає росіянинДжошуа у підготовці до реваншу проти Усика допомагає росіянин
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналамГригорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам
Реванш Усик – Джошуа в Україні покажуть безкоштовноРеванш Усик – Джошуа в Україні покажуть безкоштовно
Усик повернеться в Україну відразу після реваншу з Джошуа – промоутерУсик повернеться в Україну відразу після реваншу з Джошуа – промоутер
Чемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянинаЧемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянина
"Шахтар" передав до CAS документи за позовом проти ФІФА на 50 мільйонів євро"Шахтар" передав до CAS документи за позовом проти ФІФА на 50 мільйонів євро
"Динамо" представило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче""Динамо" представило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"
Росію позбавили права проведення престижного турніру з фігурного катанняРосію позбавили права проведення престижного турніру з фігурного катання
На благодійному вечорі Усика в Лондоні вдалося зібрати майже 100 тисяч фунтівНа благодійному вечорі Усика в Лондоні вдалося зібрати майже 100 тисяч фунтів
"Динамо" провело два матчі за день проти французького "Ліона""Динамо" провело два матчі за день проти французького "Ліона"
Последние новости
Подгружаем последние новости