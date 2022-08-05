Відомий український футболіст поїхав грати в рф: стадіон його колишньої команди розбомбили росіяни

Колишній гравець чернігівської «Десни» Олександр Масалов перейшов до «Уфи».

Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Минулого сезону Олександр Масалов захищав кольори «Десни», яка припинила існування через повномасштабний напад росії на Україну, а місцевий стадіон чернігівців постраждав через бомбардування мокшанської орди.

Однак це ніяк не вплинуло на українського футболіста, який у розпал війни вирішив переїхати у лігво ворога.

Олександр Масалов є вихованцем київського «Динамо», проте у віці 19 років він перейшов до донецького «Шахтаря». Згодом захисник захищав кольори «Колоса», молдавського «Динамо-Авто» та чернігівської «Десни».