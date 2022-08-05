Футболіст збірної України залишив клуб російського тренера та перейшов до "Шахтаря"

Український футболіст Олександр Зубков залишив угорський "Ференцварош" та став гравцем донецького "Шахтаря", повідомляє прес-служба "гірників".

Контракт із 25-річним вихованцем "Шахтаря" розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, у 2019 році "Шахтар" віддав Зубкова в оренду у "Ференцварош", а за рік угорський клуб оформив повноцінний трансфер футболіста за 1,5 млн євро.

Зубков за підсумками сезону 2021/22 став триразовим чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша", забивши три голи у 34 матчах у всіх турнірах. Також на рахунку півзахисника 20 матчів та 1 гол за збірну України.

Нинішнього сезону Зубков не провів жодного матчу за угорський клуб, який тренує російський наставник Станіслав Черчесов.