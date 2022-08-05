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2022-08-05
Футболіст збірної України залишив клуб російського тренера та перейшов до "Шахтаря"
Гравець повернувся до донецького клубу.
Зубков народився у Макіївці© ФК Шахтер
Український футболіст Олександр Зубков залишив угорський "Ференцварош" та став гравцем донецького "Шахтаря", повідомляє
Контракт із 25-річним вихованцем "Шахтаря" розрахований до літа 2027 року.
Нагадаємо, у 2019 році "Шахтар" віддав Зубкова в оренду у "Ференцварош", а за рік угорський клуб оформив повноцінний трансфер футболіста за 1,5 млн євро.
Зубков за підсумками сезону 2021/22 став триразовим чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша", забивши три голи у 34 матчах у всіх турнірах. Також на рахунку півзахисника 20 матчів та 1 гол за збірну України.
Нинішнього сезону Зубков не провів жодного матчу за угорський клуб, який тренує російський наставник Станіслав Черчесов.
Олексій Леонічев, ZN.ua