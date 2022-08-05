У Лізі конференцій забили неймовірний гол з кутового

Футболіст закрутив м'яч точно у ворота.

У Лізі конференцій забили неймовірний гол з кутового
Шедевром відзначився хорват
© Фото из соцсетей

Гравець боснійського клубу "Зрінскі" Ніко Янкович відзначився неймовірним голом у поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти казахстанського "Тоболу".

На 76-й хвилині 20-річний півзахисник закрутив м'яч у ворота прямим ударом з кутового.

Круглий потрапив точно за комірець голкіпера суперника, який просто застиг на місці, спостерігаючи, як м'яч залітає у сітку.

Зазначимо, що цей гол став переможним у матчі, а двобій завершився з рахунком 1:0 на користь боснійців.

Нагадаємо, що Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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