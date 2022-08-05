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2022-08-05
У Лізі конференцій забили неймовірний гол з кутового
Футболіст закрутив м'яч точно у ворота.
Шедевром відзначився хорват© Фото из соцсетей
Гравець боснійського клубу "Зрінскі" Ніко Янкович відзначився неймовірним голом у поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти казахстанського "Тоболу".
На 76-й хвилині 20-річний півзахисник закрутив м'яч у ворота прямим ударом з кутового.
Круглий потрапив точно за комірець голкіпера суперника, який просто застиг на місці, спостерігаючи, як м'яч залітає у сітку.
Зазначимо, що цей гол став переможним у матчі, а двобій завершився з рахунком 1:0 на користь боснійців.
Нагадаємо, що Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".
Олексій Леонічев, ZN.ua