У Лізі конференцій забили неймовірний гол з кутового

Гравець боснійського клубу "Зрінскі" Ніко Янкович відзначився неймовірним голом у поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти казахстанського "Тоболу".

На 76-й хвилині 20-річний півзахисник закрутив м'яч у ворота прямим ударом з кутового.

Круглий потрапив точно за комірець голкіпера суперника, який просто застиг на місці, спостерігаючи, як м'яч залітає у сітку.

Зазначимо, що цей гол став переможним у матчі, а двобій завершився з рахунком 1:0 на користь боснійців.

Нагадаємо, що Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".