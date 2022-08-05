Черговий легіонер "Шахтаря" офіційно визначився із новим клубом

Бразилець продовжить кар'єру у Франції.

Черговий легіонер
Ісмаїлі - гравець "Лілля"
© losc.fr

Колишній захисник "Шахтаря" Ісмаїлі став гравцем "Лілля", повідомляє прес-служба французького клубу.

Французький клуб оголосив про підписання контракту із футболістом за схемою 1+1. Перехід бразильця відбувся на правах вільного агента.

Зазначимо, що у "Ліллі" 32-річний фулбек виступатиме під керівництвом екснаставника "гірників" Паулу Фонсекі.

Ісмаїлі перейшов до донецького "Шахтаря" з португальської "Браги" у 2013-му році. Разом із "гірниками" бразилець став шестиразовим чемпіоном України, п'ять разів виграв національний Кубок, а також завоював чотири Суперкубки країни.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньо, Сіпріано, Соломон, Додо, Ісмаїлі та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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