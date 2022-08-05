Черговий легіонер "Шахтаря" офіційно визначився із новим клубом

Колишній захисник "Шахтаря" Ісмаїлі став гравцем "Лілля", повідомляє прес-служба французького клубу.

Французький клуб оголосив про підписання контракту із футболістом за схемою 1+1. Перехід бразильця відбувся на правах вільного агента.

Зазначимо, що у "Ліллі" 32-річний фулбек виступатиме під керівництвом екснаставника "гірників" Паулу Фонсекі.

Ісмаїлі перейшов до донецького "Шахтаря" з португальської "Браги" у 2013-му році. Разом із "гірниками" бразилець став шестиразовим чемпіоном України, п'ять разів виграв національний Кубок, а також завоював чотири Суперкубки країни.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньо, Сіпріано, Соломон, Додо, Ісмаїлі та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.