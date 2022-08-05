Український футболіст забив гол у єврокубках і присвятив його родичу, який загинув на війні

Українець відзначився голом у Лізі конференцій.

Український футболіст забив гол у єврокубках і присвятив його родичу, який загинув на війні
Петряк виступає в Угорщині
© Динамо Киев от Шурика

Український футболіст угорського "Фехервару" Іван Петряк забив гол у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти молдавського "Петрокуба" (5:0).

Українець забив четвертий гол своєї команди на 66 хвилині зустрічі. Святкуючи гол, Іван показав футболку із фото свого загиблого тестя, який захищав на фронті Україну від російського вторгнення.

48-річний Іван Петренко перебував на фронті в районі Авдіївки, а 12 травня дружина Петряка Юлія розпочала пошуки батька – він перестав виходити на зв'язок. Згодом сім'я дізналася про загибель родича.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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