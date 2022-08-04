Джошуа у підготовці до реваншу проти Усика допомагає росіянин

Британському боксеру Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) допомагає готуватися до реваншу з чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО) уродженець Росії, повідомляє news.obozrevatel.com .

За інформацією джерела, одним із спаринг-партнерів Ентоні є етнічний татарин із Росії Даніс Латипов (1-0, 1 КО).

На професійному рингу він провів лише один бій у 2015 році, на турнірі в турнірі в Одесі програвши українському боксеру Цотні Рогаві.

Зазначимо, що Латипов брав участь в Олімпійських іграх-2020 у японському Токіо, але програв у першому поєдинку змагань.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).