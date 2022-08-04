На Вінниччині відбувся благодійний дитячий футбольний турнір у підтримку ЗСУ

3 серпня на Вінниччині з ініціативи депутатів міської та обласної рад Алли Власюк і Дмитра Чаленка, до яких долучився відомий футбольний діяч Олександр Поворознюк, та за сприяння промислової групи ViOil відбувся фінал справжнього свята спорту для дітей і молоді.

Ідею депутатів підтримали Департамент молодіжної політики і Департамент освіти Вінницької міськради, а також КЗ "Центр підліткових клубів за місцем проживання", інформує Апостроф.

Президент ФК "Інгулець" та автор найпопулярнішого воєнного мему Олексанр Поворознюк приїхав особисто підтримати благодійну ініціативу вінничан та щиро вболівав за кожну дитячу команду. Маленькі спортсмени залишились у захваті від зустрічі з Поворознюком та провели з ним селфі-сесію.

А перед початком турніру його учасники разом із Олександром виконали державний гімн України. Фінальну гру прикрасила своїми виступами команда чірлідерів "Респект".

Матчі Золотої ліги було проведено на спортмайданчику загальноосвітньої школи №30 м. Вінниця, а нагороди - корисні гаджети, для учасників-шести дитячих футбольних клубів – надала промислова група ViOil.

В результаті серії яскравих матчів переможцем золотої ліги став ФК "Гнівань", у срібній лізі тріумфував ФК "Вінсмарт", а перемогу у бронзовій лізі святкував ФК "Вороновиця".

Жоден з 80 юних учасників заходу не залишив поле без подарунку. Спеціальними призами були відзначені кращий захисник, нападник, воротар, півзахисник. Кращий гравець турніру отримав електросамокат від групи компаній ViOil. Депутати Вінницької міської ради Алла Власюк та Дмитро Чаленко подарували маленьким спортсменам смартгодинники.

Збір коштів на підтримку ЗСУ продовжено до понеділка, 8 серпня. Усі охочі можуть долучитися до допомоги, зв’язавшись із організаторами події.


Іван Троянов, Апостроф





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