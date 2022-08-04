"Шахтар" прибув до Словенії та розпочав другий передсезонний збір

"Гірники" продовжують підготовку до старту в УПЛ.

"Шахтар" готується до матчу з "Ромою"
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" прибув до Словенії та розпочав другий тренувальний збір у рамках підготовки до нового сезону.

Команда Ігора Йовічевіча не обмежиться тренуваннями. Вже 7 серпня "гірники" проведуть товариський матч проти італійської "Роми" у Римі.

Варто зазначити, що перший збір команди проходив у Нідерландах. Там донеччани провели три контрольні поєдинки – проти "Фортуни" (3:3), "Аякса" (1:3) та "Утрехта" (2:2).

У міжсезоння через війну "Шахтар" залишили практично всі легіонери – у складі команди залишаються лише буркінійський нападник Лассіна Траоре та хорватський новачок Невен Джурасек.


Данило Слесь, ZN.ua





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