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2022-08-04
"Шахтар" прибув до Словенії та розпочав другий передсезонний збір
"Гірники" продовжують підготовку до старту в УПЛ.
"Шахтар" готується до матчу з "Ромою"© ФК Шахтер
Донецький "Шахтар" прибув до Словенії та розпочав другий тренувальний збір у рамках підготовки до нового сезону.
Команда Ігора Йовічевіча не обмежиться тренуваннями. Вже 7 серпня "гірники" проведуть товариський матч проти італійської "Роми" у Римі.
Варто зазначити, що перший збір команди проходив у Нідерландах. Там донеччани провели три контрольні поєдинки – проти "Фортуни" (3:3), "Аякса" (1:3) та "Утрехта" (2:2).
У міжсезоння через війну "Шахтар" залишили практично всі легіонери – у складі команди залишаються лише буркінійський нападник Лассіна Траоре та хорватський новачок Невен Джурасек.
Данило Слесь, ZN.ua