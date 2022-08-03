Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України

Футболіст збірної України та "Аталанти" Віктор Коваленко проведе наступний сезон на правах оренди у "Спеції".

Італійські клуби офіційно оформили угоду щодо 26-річного футболіста. "Спеція" повідомила , що буде зобов'язана викупити контракт гравця, якщо команда збереже прописку в Серії А за підсумками сезону.

Віктор Коваленко перейшов до "Аталанти" з донецького "Шахтаря" у лютому минулого року. У клубі Руслана Малиновського він закріпитися не зумів і вирушив в оренду до "Спеції".

За "Спецію" хавбек провів 26 матчів, забив 1 гол і віддав 4 асисти. "Орлята" посіли 16-те місце у турнірній таблиці Серії А та зуміли уникнути вильоту.