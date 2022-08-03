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2022-08-03
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Віктор Коваленко продовжуватиме виступати за "Спецію".
Коваленко продовжить виступати за "Спецію"
Футболіст збірної України та "Аталанти" Віктор Коваленко проведе наступний сезон на правах оренди у "Спеції".
Італійські клуби офіційно оформили угоду щодо 26-річного футболіста. "Спеція"
Віктор Коваленко перейшов до "Аталанти" з донецького "Шахтаря" у лютому минулого року. У клубі Руслана Малиновського він закріпитися не зумів і вирушив в оренду до "Спеції".
За "Спецію" хавбек провів 26 матчів, забив 1 гол і віддав 4 асисти. "Орлята" посіли 16-те місце у турнірній таблиці Серії А та зуміли уникнути вильоту.
Данило Слесь, ZN.ua