Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України

Віктор Коваленко продовжуватиме виступати за "Спецію".

Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Коваленко продовжить виступати за "Спецію"

Футболіст збірної України та "Аталанти" Віктор Коваленко проведе наступний сезон на правах оренди у "Спеції".

Італійські клуби офіційно оформили угоду щодо 26-річного футболіста. "Спеція" повідомила, що буде зобов'язана викупити контракт гравця, якщо команда збереже прописку в Серії А за підсумками сезону.

Віктор Коваленко перейшов до "Аталанти" з донецького "Шахтаря" у лютому минулого року. У клубі Руслана Малиновського він закріпитися не зумів і вирушив в оренду до "Спеції".

За "Спецію" хавбек провів 26 матчів, забив 1 гол і віддав 4 асисти. "Орлята" посіли 16-те місце у турнірній таблиці Серії А та зуміли уникнути вильоту.


Данило Слесь, ZN.ua





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