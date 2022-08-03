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2022-08-03
Збірна України пропустить молодіжний чемпіонат світу з тайського боксу через допуск росіян та білорусів
Українська команда не поїде на турнір.
Україна не виступить на ЧС у Малайзії
Збірна України відмовилася від виступу на молодіжному чемпіонаті світу з тайського боксу, про що
Таке рішення ухвалено через те, що до змагань було допущено спортсменів з Росії та Білорусі.
Українська федерація таїландського боксу не стала миритися з рішенням міжнародної асоціації (IFMA), яка дозволила росіянам і білорусам виступити під прапором організації. Заклики до повного усунення представників країни-агресора та її партнера було проігноровано.
Чемпіонат світу пройде у Куала-Лумпурі (Малайзія) з 9 по 20 серпня.
Данило Слесь, ZN.ua