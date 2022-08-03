Збірна України пропустить молодіжний чемпіонат світу з тайського боксу через допуск росіян та білорусів

Українська команда не поїде на турнір.

Збірна України пропустить молодіжний чемпіонат світу з тайського боксу через допуск росіян та білорусів
Україна не виступить на ЧС у Малайзії

Збірна України відмовилася від виступу на молодіжному чемпіонаті світу з тайського боксу, про що повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Таке рішення ухвалено через те, що до змагань було допущено спортсменів з Росії та Білорусі.

Українська федерація таїландського боксу не стала миритися з рішенням міжнародної асоціації (IFMA), яка дозволила росіянам і білорусам виступити під прапором організації. Заклики до повного усунення представників країни-агресора та її партнера було проігноровано.

Чемпіонат світу пройде у Куала-Лумпурі (Малайзія) з 9 по 20 серпня.


Данило Слесь, ZN.ua





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