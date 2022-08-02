Легенда світового хокею звернувся до російських спортсменів

Чеський хокеїст Домінік Гашек звернувся до відсторонених російських спортсменів.

"Ми не можемо конкурувати і приймати серед нас спортсменів, армія яких щодня вбиває сотні, а можливо, і тисячі людей, зокрема дітей, на території суверенної демократичної країни. Ви є частиною своєї країни, яка вирішила напасти на інший народ — іншу державу". Ви обрали свого президента та своїх членів парламенту, які прийняли рішення про це вбивство та у багатьох випадках про вбивство цивільних осіб.

Потрібно визнати, що кожен із вас несе певну частку відповідальності за це, а отже, і за загиблі в Україні життя, зокрема й російські. Не звинувачуйте в ситуації, що склалася нікого, а передусім себе і людей, які послали свою армію в Україну, щоб вбивати та окупувати її територію. Ніде я не чув із ваших вуст заклику до вашого президента Путіна припинити це вбивство. І я міг би продовжувати. Ви боїтеся? Чи ви його підтримуєте?", - наводить слова Гашека isport.cz .

Домінік Гашек на прізвисько "Домінатор" виступав на позиції воротаря. Він є олімпійським чемпіоном Нагано-1998, а також дворазовим володарем Кубка Стенлі у складі клубу НХЛ "Детройт Ред Уінгз".

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.