Зараз у "Шахтарі" всі говорять українською мовою – Йовічевіч

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч розповів про ситуацію з українською мовою в команді.

"Моя робоча мова – українська. Джурасек зараз теж вчить українську. А з Лассіною Траоре спілкуємося англійською. Але я помітив, що зараз усі хочуть і говорять українською. Мені це подобається – і так ми ще краще розуміємо одне одного", – сказав Йовічевіч в інтерв'ю Tribuna.com .

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений покинути рідне місто та оселитися у Києві, а проводити домашні ігри у різних містах України.

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Через вторгнення Росії вже змінили команду чи пішли в оренду усі легіонери. У складі залишився лише буркінійський форвард Лассіна Траоре, а також новий хорватський півзахисник Невен Джурасек.