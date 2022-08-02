Зараз у "Шахтарі" всі говорять українською мовою – Йовічевіч

Донеччани будують нову команду під час війни.

Зараз у
Йовічевіч очолив "Шахтар" цього літа
© ФК Шахтер

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч розповів про ситуацію з українською мовою в команді.

"Моя робоча мова – українська. Джурасек зараз теж вчить українську. А з Лассіною Траоре спілкуємося англійською. Але я помітив, що зараз усі хочуть і говорять українською. Мені це подобається – і так ми ще краще розуміємо одне одного", – сказав Йовічевіч в інтерв'ю Tribuna.com.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений покинути рідне місто та оселитися у Києві, а проводити домашні ігри у різних містах України.

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Через вторгнення Росії вже змінили команду чи пішли в оренду усі легіонери. У складі залишився лише буркінійський форвард Лассіна Траоре, а також новий хорватський півзахисник Невен Джурасек.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразкиУкраїнський боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразки
Перервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у СШАПерервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у США
Український футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаціУкраїнський футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаці
"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі
УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"
Блок рекламы


Похожие новости
Йовічевіч провів перше тренування у "Шахтарі"Йовічевіч провів перше тренування у "Шахтарі"
Бути тренером "Шахтаря" є абсолютним привілеєм - ЙовічевічБути тренером "Шахтаря" є абсолютним привілеєм - Йовічевіч
Бейсболист доказал, что заразился допингом через солнцезащитный крем, и был оправдан
На Кубке мира в Сочи шахматиста, который заразился коронавирусом, вывели из зала во время матча
Чемпиока мира по каноэ, заразившаяся допингом через секс, едет на Олимпиаду в Токио сверх квоты.
Призер Чемпионата Европы по бадминтону заразился в Киеве COVID-19 и арендовал самолет для возвращения на родину
Лидер "Арсенала" заразился малярией во время матчей за сборную. Футбол
Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше
Накануне матча с "Динамо" весь тренерский штаб "Брюгге" и ряд футболистов заразились коронавирусом
И третий вратарь "Динамо" заразился коронавирусом. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости