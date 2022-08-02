Визначились можливі суперники "Зорі" та "Дніпра-1" у кваліфікації єврокубків

"Дніпро-1" та "Зоря" дізналися можливих суперників у кваліфікації єврокубків.

Дніпряни у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграють з переможцем пари АЕК Ларнака – "Партизан" за право виступати у груповому етапі турніру. У разі вильоту до плей-офф український клуб потрапить до групи Ліги конференцій.

Якщо луганська команда пройде румунську "Університет" у 3-му раунді, то у плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє з переможцем пари "Лугано" – "Хапоель" Беер-Шева.

Нагадаємо, за підсумками перерваного повномасштабним вторгненням Росії в Україну футбольного сезону "Дніпро-1" посів третє місце, а "Зоря" стала четвертою.