"Динамо" дізналося можливого суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 2 серпня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, на якому свого суперника дізналося і київське "Динамо".

Суперником "Динамо" у цьому раунді стане переможець пари "Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланд" (Данія). Матчі пройдуть 16/17 та 23/24 серпня.

Зазначимо, що "Динамо" для виходу до плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів треба пройти австрійський "Штурм".

"Динамо" вже провело два матчі у кваліфікації ЛЧ, пройшовши турецький "Фенербахче" (0:0, 2:1), а "Штурм" лише вступає у боротьбу на турнірі.

Україну на груповому етапі Ліги чемпіонів точно представлятиме донецький "Шахтар", який за підсумками перерваного сезону УПЛ отримав пряму путівку до групи ЛЧ.