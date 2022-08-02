"Динамо" дізналося можливого суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Киянам намагаються пройти до групи.

"Динамо" потрібно пройти "Штурм"
© ФК Динамо

У вівторок, 2 серпня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, на якому свого суперника дізналося і київське "Динамо".

Суперником "Динамо" у цьому раунді стане переможець пари "Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланд" (Данія). Матчі пройдуть 16/17 та 23/24 серпня.

Зазначимо, що "Динамо" для виходу до плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів треба пройти австрійський "Штурм".

"Динамо" вже провело два матчі у кваліфікації ЛЧ, пройшовши турецький "Фенербахче" (0:0, 2:1), а "Штурм" лише вступає у боротьбу на турнірі.

Україну на груповому етапі Ліги чемпіонів точно представлятиме донецький "Шахтар", який за підсумками перерваного сезону УПЛ отримав пряму путівку до групи ЛЧ.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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