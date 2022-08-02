Відомий баскетболіст під час війни повернувся до України з Європи

Спортсмен виступатиме в Україні.

Відомий баскетболіст під час війни повернувся до України з Європи
Бобров залишив Францію
© ФБУ

Один із лідерів баскетбольної збірної України В'ячеслав Бобров підписав контракт із "Будівельником", повідомили на офіційній сторінці клубу у Facebook.

Попередній сезон 29-річний Бобров провів у "Дніпрі", а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався до французького "Нантеру".

В'ячеслав є вихованцем маріупольського "Азовмашу", проте більшість кар'єри провів у Європі. Форвард встиг пограти у Франції, Румунії та Іспанії.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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