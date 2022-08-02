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2022-08-02
Відомий баскетболіст під час війни повернувся до України з Європи
Спортсмен виступатиме в Україні.
Бобров залишив Францію© ФБУ
Один із лідерів баскетбольної збірної України В'ячеслав Бобров підписав контракт із "Будівельником", повідомили на офіційній сторінці клубу у
Попередній сезон 29-річний Бобров провів у "Дніпрі", а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався до французького "Нантеру".
В'ячеслав є вихованцем маріупольського "Азовмашу", проте більшість кар'єри провів у Європі. Форвард встиг пограти у Франції, Румунії та Іспанії.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Олексій Леонічев, ZN.ua