Франція заборонила баскетболістам своїх збірних виступати за клуби з Росії та Білорусі
Заборона діятиме до кінця війни в Україні.
Федерація баскетболу Франції заборонила гравцям своїх національних збірних представляти клуби з чемпіонатів Росії та Білорусі.
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Заборона діятиме до закінчення війни в Україні, яку розв'язала Росія. При цьому гравці, які вже перейшли до клубів з РФ та Білорусі, просто не викликатимуться у жіночі та чоловічі національні збірні Франції.
Усі члени французьких збірних мають підписати заяву, в якій погоджуються не співпрацювати з командами із країн-агресорів під час війни в Україні.
Порушення умов цієї заяви призведе до виключення зі складів збірних або списку персоналу на майбутні турніри, включаючи Олімпіаду-2024.
Варто зазначити, що французький баскетболіст Том Ертель, який підписав контракт із російським "Зенітом", не потрапив до розширеного складу збірної Франції на Євробаскет-2024.