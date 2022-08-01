Франція заборонила баскетболістам своїх збірних виступати за клуби з Росії та Білорусі

Федерація баскетболу Франції заборонила гравцям своїх національних збірних представляти клуби з чемпіонатів Росії та Білорусі.

Про це повідомила прес-служба організації.

Заборона діятиме до закінчення війни в Україні, яку розв'язала Росія. При цьому гравці, які вже перейшли до клубів з РФ та Білорусі, просто не викликатимуться у жіночі та чоловічі національні збірні Франції.

Усі члени французьких збірних мають підписати заяву, в якій погоджуються не співпрацювати з командами із країн-агресорів під час війни в Україні.

Порушення умов цієї заяви призведе до виключення зі складів збірних або списку персоналу на майбутні турніри, включаючи Олімпіаду-2024.

Варто зазначити, що французький баскетболіст Том Ертель, який підписав контракт із російським "Зенітом", не потрапив до розширеного складу збірної Франції на Євробаскет-2024.