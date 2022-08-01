Франція заборонила баскетболістам своїх збірних виступати за клуби з Росії та Білорусі

Заборона діятиме до кінця війни в Україні.

Франція заборонила баскетболістам своїх збірних виступати за клуби з Росії та Білорусі
Федерація баскетболу Франції зайняла жорстку позицію щодо РФ та Білорусі

Федерація баскетболу Франції заборонила гравцям своїх національних збірних представляти клуби з чемпіонатів Росії та Білорусі.

Про це повідомила прес-служба організації.

Заборона діятиме до закінчення війни в Україні, яку розв'язала Росія. При цьому гравці, які вже перейшли до клубів з РФ та Білорусі, просто не викликатимуться у жіночі та чоловічі національні збірні Франції.

Усі члени французьких збірних мають підписати заяву, в якій погоджуються не співпрацювати з командами із країн-агресорів під час війни в Україні.

Порушення умов цієї заяви призведе до виключення зі складів збірних або списку персоналу на майбутні турніри, включаючи Олімпіаду-2024.

Варто зазначити, що французький баскетболіст Том Ертель, який підписав контракт із російським "Зенітом", не потрапив до розширеного складу збірної Франції на Євробаскет-2024.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Український боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразкиУкраїнський боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразки
Перервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у СШАПерервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у США
Український футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаціУкраїнський футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаці
"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі
УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"
Блок рекламы


Похожие новости
"Фенербахче" засудив поведінку своїх уболівальників на матчі Ліги чемпіонів із "Динамо""Фенербахче" засудив поведінку своїх уболівальників на матчі Ліги чемпіонів із "Динамо"
Естонія заборонила тенісистам із Росії та Білорусі виступати на території країниЕстонія заборонила тенісистам із Росії та Білорусі виступати на території країни
Титулована гімнастка відмовилася виступати за РосіюТитулована гімнастка відмовилася виступати за Росію
Німецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з БілорусіНімецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з Білорусі
Чергова міжнародна спортивна організація усунула росіян та білорусівЧергова міжнародна спортивна організація усунула росіян та білорусів
Спортивний арбітражний суд відхилив усі футбольні апеляції Росії про відстороненняСпортивний арбітражний суд відхилив усі футбольні апеляції Росії про відсторонення
"Яка країна, такі і змагання": в росії влаштували чемпіонат з метання гною, фото"Яка країна, такі і змагання": в росії влаштували чемпіонат з метання гною, фото
У МОК засумнівалися щодо участі Росії на Олімпіаді-2024 у ФранціїУ МОК засумнівалися щодо участі Росії на Олімпіаді-2024 у Франції
Ексфутболіст збірної України залишив чемпіонат Росії та продовжить кар'єру в НімеччиніЕксфутболіст збірної України залишив чемпіонат Росії та продовжить кар'єру в Німеччині
Віце-президент Української федерації фігурного катання виступив на льодовому шоу в РосіїВіце-президент Української федерації фігурного катання виступив на льодовому шоу в Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости