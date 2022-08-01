Росіян можуть допустити до змагань у фехтуванні – Харлан

Українська фехтувальниця зазначила, що продовжить наполягати на усуненні представників РФ, інформує ZN.ua.

Росіян можуть допустити до змагань у фехтуванні – Харлан
Харлан зазначила, що Міжнародна федерація фехтування може послабити санкції
© НОК України

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала питання усунення російських спортсменів від міжнародних турнірів.

"Я розраховую на підтримку своїх зарубіжних друзів, колег, які також впливатимуть на вирішення своїх федерацій.

Вже, на жаль, ходять чутки, що, можливо, російських спортсменів можуть допустити. Думаю, до цього потрібно готуватися", – сказала Харлан в ефірі "ПРЯМИЙ FM".

Фехтувальниця також зазначила, що не виключає бойкот турнірів за участю росіян з боку українців, але це рішення має прийматися колективно:

"У будь-якому випадку ми матимемо якийсь план, ми щось думатимемо. Що стосується бойкоту – я не можу відповісти на це питання, тому що це має бути колективне рішення всього фехтування, це не може бути тільки моя думка. Ми тут маємо діяти як одна команда.

Це дуже складно, особливо з нашою федерацією (міжнародною – прим.), там "спорт поза політикою".

Нагадаємо, зараз Міжнародна федерація фехтування (FIE) заборонила російським спортсменам виступати навіть у нейтральному статусі.


Данило Слесь, ZN.ua





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