Бразильський ветеран "Шахтаря" покинув клуб

Ісмаїлі попрощався з донецьким клубом.

Бразильський ветеран
Ісмаїлі грав за "Шахтар" із 2013 року
© ФК Шахтер

Бразильський захисник Ісмаїлі залишив донецький "Шахтар"

Про це 32-річний футболіст повідомив у Instagram.

"30 липня закінчився мій контракт із "Шахтарем". Не так, як я собі уявляв, не за власним бажанням. Однак мій емоційний зв'язок буде вічним. Я пишаюся тим шляхом, який ми пройшли разом, друзями, яких я знайшов, і досвідом, який ми отримали пліч-о-пліч.

Моя любов, подяка та повага за прийом та прихильність усім уболівальникам "Шахтаря" та українському народу. Слава Україні", – написав Ісмаїлі.

За інформацією ЗМІ, футболіст може повернутися на батьківщину.

Ісмаїлі перейшов до донецького "Шахтаря" з португальської "Браги" у 2013-му році. Разом із "гірниками" бразилець став шестиразовим чемпіоном України, п'ять разів виграв національний Кубок, а також завоював чотири Суперкубки країни.


Данило Слесь, ZN.ua





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