У зіркового новачка німецького топ-клубу знайшли онкологію після трансферу

У новачка дортмундської "Боруссії" Себастьяна Алле виявлено онкологічне захворювання.

У 28-річного івуарійського футболіста після гістологічного обстеження підтвердилася злоякісна пухлина яєчка, про що повідомив офіційний сайт клубу Бундесліги.

Тепер Алле пройде курс хіміотерапії, на яку піде кілька місяців. Терміни його повернення на поле поки що не уточнюються.

У клубі зазначили, що форвард має дуже хороші шанси на одужання. При цьому "Боруссія" не висвітлюватиме процес лікування спортсмена.

(фото - facebook.com/sebastien.haller.officielle)

Дортмундська "Боруссія" оформила трансфер Алле з амстердамського "Аякса" кілька тижнів тому за 31 мільйон євро. Він повинен був замінити нападника Ерлінга Холланда, який перейшов до "Манчестер Сіті".