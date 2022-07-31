"Шахтар" спеціальними футболками вшанував пам'ять загиблих від рук російських окупантів дітей

Донецький "Шахтар" вийшов на благодійний матч проти нідерландського "Утрехту" у футболках, присвячених дітям, які загинули після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Команда з'явилася на полі у білих футболках із написом: "358 дітей убито. Зупиніть війну!".

Нагадаємо, матч завершився внічию з рахунком 2:2. Грою з "Утрехтом" "Шахтар" завершив перший тренувальний збір у Нідерландах. Раніше "гірники" розписали нічию з "Фортуною" (3:3) і поступилися "Аяксу" (1:3).