"Шахтар" спеціальними футболками вшанував пам'ять загиблих від рук російських окупантів дітей

"Гірники" нагадали про втрати перед матчем із "Утрехтом", інформує ZN.ua.

"Шахтар" зіграв унічию з "Утрехтом"
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" вийшов на благодійний матч проти нідерландського "Утрехту" у футболках, присвячених дітям, які загинули після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Команда з'явилася на полі у білих футболках із написом: "358 дітей убито. Зупиніть війну!".

Нагадаємо, матч завершився внічию з рахунком 2:2. Грою з "Утрехтом" "Шахтар" завершив перший тренувальний збір у Нідерландах. Раніше "гірники" розписали нічию з "Фортуною" (3:3) і поступилися "Аяксу" (1:3).


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Український боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразкиУкраїнський боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразки
Перервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у СШАПерервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у США
Український футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаціУкраїнський футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаці
"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі"Шахтар" програв "Аяксу" у товариському матчі
УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"
Блок рекламы


Похожие новости
"Раби та слабаки": український призер Олімпіади-2020 охарактеризував поведінку російських спортсменів"Раби та слабаки": український призер Олімпіади-2020 охарактеризував поведінку російських спортсменів
Україна відмовилася відправляти дітей на ЧС з шахів через участь там росіянУкраїна відмовилася відправляти дітей на ЧС з шахів через участь там росіян
Зірковий український боксер неоднозначно висловився про відсторонення російських спортсменівЗірковий український боксер неоднозначно висловився про відсторонення російських спортсменів
Озвучено нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти РосіїОзвучено нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти Росії
Український борець загинув на війні проти російських окупантів під ДонецькомУкраїнський борець загинув на війні проти російських окупантів під Донецьком
"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів
На війні проти російських окупантів загинув тренер відомого українського тенісистаНа війні проти російських окупантів загинув тренер відомого українського тенісиста
Юрген Клопп: мы едем в Киев не футболками меняться
Додо: Если буду играть против Ромы - обменяюсь футболками с Жерсоном
Парижане выстроились в очередь за футболками с лицом Неймара
Последние новости
Подгружаем последние новости