Перервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у США

Українець виграв поєдинок за очками.

Перервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у США
Дерев'янченко переміг Конлі за очками
© Tribuna.com

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-3, 10 КО) провів переможний бій у рамках вечора боксу у Брукліні (США).

Суперником українця був американський боксер Джошуа Конлі (17-4-1, 11 КО).

Дерев'янченко активно розпочав бій, але вже у першому раунді отримав розтин у клінчі. У п'ятій трихвилинці українець зумів перехопити ініціативу та довів справу до впевненої перемоги за очками – 98-92, 99-91, 99-91.

. @SDerevyanchenko going to work in round 5 ? #DerevyanchenkoConley #GarciaBenavidez pic.twitter.com/rxKoUpOGrm

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 31, 2022

36-річний Сергій Дерев'янченко провів перший бій цього року і перервав серію з трьох поспіль поразок від Геннадія Головкіна, Джермалла Чарло та Карлоса Адамеса. У перших двох на кону стояли титули чемпіона світу.


Данило Слесь, ZN.ua





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