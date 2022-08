Перервав серію з трьох поразок: український боксер Дерев'янченко здобув перемогу у США

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-3, 10 КО) провів переможний бій у рамках вечора боксу у Брукліні (США).

Суперником українця був американський боксер Джошуа Конлі (17-4-1, 11 КО).

Дерев'янченко активно розпочав бій, але вже у першому раунді отримав розтин у клінчі. У п'ятій трихвилинці українець зумів перехопити ініціативу та довів справу до впевненої перемоги за очками – 98-92, 99-91, 99-91.