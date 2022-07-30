Реванш Усик – Джошуа в Україні покажуть безкоштовно

Трансляція реваншу володаря титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) для глядачів на території України буде безкоштовною.

Показ буде доступний у розділі "Спорт" на MEGOGO, на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг", а також на регіональних каналах "Суспільного" та на ютуб-каналі Усика – Usyk17.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).