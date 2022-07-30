Україна з перемог стартувала на шаховій Олімпіаді в Індії

У п'ятницю, 29 липня, в індійському Ченні відбулися матчі 1-го туру Всесвітньої шахової Олімпіади-2022.

Українські збірні також взяли участь у матчах, у яких здобули розгромні перемоги.

Чоловіча збірна України обіграла команду Таїланду (4:0). Перемоги здобули Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук.

Жіноча збірна України обіграла команду ПАР (4:0). Свої партії виграли Ганна Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Юлія Осьмак.

У другому турі чоловіча збірна України зіграє проти Албанії, а жіноча українська команда зіграє проти збірної Туреччини.