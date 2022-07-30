Зірку фінського волейболу виключили зі збірної через виступи за російський клуб

Спортсмен не захотів залишати Росію.

Зірку фінського волейболу виключили зі збірної через виступи за російський клуб
29-річний ліберо не братиме участі у матчах національної команди до подальшого повідомлення
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Один із лідерів збірної Фінляндії з волейболу Лаурі Кермінен відсторонений від виступів за національну команду через виступи за московське "Динамо".

"Іншого способу не було. Лідери Фінської федерації волейболу попросили допомогти з цим, і ми ухвалили це рішення. Тепер команді не доведеться турбуватися з цього питання", - сказав глава Федерації волейболу Фінляндії у коментарі Inside The Games.

Причиною цього рішення стало небажання волейболіста залишати російський клуб, а також той факт, що він веде переговори щодо продовження контракту.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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