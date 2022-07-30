"Динамо" розгромно програло клубу АПЛ у благодійному матчі

Кияни не змогли нав'язати боротьбу англійській команді, інформує ZN.ua.

Матч пройшов у Англії
© Everton FC

У п'ятницю, 29 липня, київське "Динамо" у Ліверпулі провело благодійний матч проти англійського "Евертона".

Поєдинок пройшов у рамках благодійного турне киян "Match For Peace! Stop The War!" ("Матч За Світ! Зупинимо Війну!").

Гра відбулася на домашньому стадіоні "Евертона" "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Варто зазначити, що за англійську команду виступає колишній динамівець Віталій Миколенко, який залишив київський клуб у січні, а цього поєдинку вийшов на поле з капітанською пов'язкою.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь господарів, а останній гол із пенальті забив один із співробітників ліверпульського клубу.

"Евертон" - "Динамо" - 4:0.

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 78, Стреттон, 90 (пен).

"Евертон": Пікфорд, Паттерсон (Воррінгтон, 83), Тарковскі (Міллс, 83), Кін (Холгейт, 62), Годфрі (Велш, 83), Миколенко (Вінагре, 72), Дукуре (Аллан, 72), Івобі (Нкунку, 83), Гордон (Рондон, 72), Грей (Макніл, 62), Калверт-Льюїн (Аллі, 62).

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кравченко (Тимчик, 46), Бурда (Забарний, 46), Сирота (Боль, 75), Вівчаренко - Андрієвський (Яцик, 75), Шепелєв, Караваєв, Гармаш (Бєсєдін, 75), Антюх (Шапаренко, 36) - Ванат (Царенко, 83).

Нагадаємо, "Динамо" вже провело два матчі з "Фенербахче" (0:0, 2:1) і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де 3 серпня зустрінеться з австрійським "Штурмом".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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