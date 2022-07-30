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2022-07-30
Відомий легіонер "Динамо" залишив клуб
Кияни залишились без іноземного футболіста.
Вербич продовжить кар'єру у Греції© Tribuna.com
Вінгер "Динамо" Беньямін Вербіч перейшов до "Панатинаїкосу", повідомляє
Словенець підписав із греками контракт до 2025 року. За попередніми даними, трансфер безкоштовний.
Вербич заробить у Греції 2,5 млн євро за три роки за контрактом. Його угода з київською командою спливала наприкінці 2022-го.
Нагадаємо, 28-річний Вербич перейшов до "Динамо" влітку 2017 року. Другу половину минулого сезону через повномасштабне вторгнення Росії в Україну футболіст провів у "Легії" на правах оренди.
Вербич грав за "Динамо" в обох матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" (0:0, 2:1).
Олексій Леонічев, ZN.ua