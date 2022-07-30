Відомий легіонер "Динамо" залишив клуб

Вінгер "Динамо" Беньямін Вербіч перейшов до "Панатинаїкосу", повідомляє прес-служба грецького клубу.

Словенець підписав із греками контракт до 2025 року. За попередніми даними, трансфер безкоштовний.

Вербич заробить у Греції 2,5 млн євро за три роки за контрактом. Його угода з київською командою спливала наприкінці 2022-го.

Нагадаємо, 28-річний Вербич перейшов до "Динамо" влітку 2017 року. Другу половину минулого сезону через повномасштабне вторгнення Росії в Україну футболіст провів у "Легії" на правах оренди.

Вербич грав за "Динамо" в обох матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" (0:0, 2:1).