Українка Монзуль обслужить фінальний матч жіночого Євро-2022

Українка Катерина Монзуль обслуговуватиме фінальний матч жіночого Євро-2022, повідомляє прес-служба УЄФА.

Вона буде головним суддею вирішального матчу. Ще одна українка Марина Стрілецька разом із полячкою Пауліною Барановською виступлять як асистентки Монзуль. Четвертий суддя: Стефані Фраппар (Франція).

Система VAR – Паоло Валері, помічники – Мауріціо Маріані (обидва – Італія), Пол ван Букел (Нідерланди).

Фінал Англія – Німеччина відбудеться 31 липня на лондонському стадіоні "Уемблі", початок о 19:00.

Нагадаємо, що Катерина Монзуль має великий досвід роботи на найбільших міжнародних турнірах серед жіночих команд, а також обслуговувала і європейські матчі та поєдинки УПЛ серед чоловіків.