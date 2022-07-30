Українка Монзуль обслужить фінальний матч жіночого Євро-2022

Українка працюватиме на вирішальному матчі континентального турніру, інформує ZN.ua.

Українка Монзуль обслужить фінальний матч жіночого Євро-2022
У фіналі зіграють Англія та Німеччина
© ФФУ

Українка Катерина Монзуль обслуговуватиме фінальний матч жіночого Євро-2022, повідомляє прес-служба УЄФА.

Вона буде головним суддею вирішального матчу. Ще одна українка Марина Стрілецька разом із полячкою Пауліною Барановською виступлять як асистентки Монзуль. Четвертий суддя: Стефані Фраппар (Франція).

Система VAR – Паоло Валері, помічники – Мауріціо Маріані (обидва – Італія), Пол ван Букел (Нідерланди).

Фінал Англія – Німеччина відбудеться 31 липня на лондонському стадіоні "Уемблі", початок о 19:00.

Нагадаємо, що Катерина Монзуль має великий досвід роботи на найбільших міжнародних турнірах серед жіночих команд, а також обслуговувала і європейські матчі та поєдинки УПЛ серед чоловіків.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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