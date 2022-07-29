"Шахтар" вимагає від бразильського клубу повернути легіонера назад

Донеччани мають намір повернути бразильського захисника, інформує ZN.ua.

Вітао залишив "Шахтар" навесні
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" вимагає від "Інтернасьонала" негайного повернення центрального захисника Вітао, повідомляють бразильські ЗМІ.

У квітні Вітао перейшов до "Інтернасьйоналу" на правах тримісячної оренди через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Після того, як ФІФА дозволила легіонерам припиняти термін дії контрактів з українськими клубами до 30 червня 2023 року, Вітао знову домовився з "Інтернасьоналом" і вирішив залишитись у Бразилії ще на рік.

Однак, згідно з додатковими поясненнями, що послідували з боку ФІФА, Вітао без вирішення трансферних питань із "Шахтарем" міг бути заявлений гравцем "Інтернасьонала" не раніше 1 серпня, тоді як центрбек у липні провів два матчі новий клуб.

У 2019 році "гірники" заплатили чотири мільйони євро за перехід Вітао з "Палмейрасу". За першу команду "Шахтаря" 22-річний бразилець провів 36 матчів у всіх турнірах.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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