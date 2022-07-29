Футболіст клубу УПЛ розповів про перерване тренування своєї команди через вибухи у місті

Новий сезон стартує у воєнний час.

Футболіст клубу УПЛ розповів про перерване тренування своєї команди через вибухи у місті
Варакута виступає за "Чорноморець"
© ФК Чорноморець

Воротар "Чорноморця" Данило Варакута розповів про підготовку одеського клубу до сезону УПЛ в умовах воєнного часу.

"В Україні зараз дуже багато команд приблизно за рівних умов. Важко щось гарантувати, але, однозначно, ми боротимемося за зону єврокубків. Вже були тренування "Чорноморця", які переривалися сиренами повітряної тривоги та вибухами в Одесі та над Одесою.

Ми більше п'яти місяців у стані війни і психологічно готові до того, що ігри чемпіонату можуть супроводжуватись військовими чинниками. Українські футболісти мають показати, що ми сильний народ, який не боїться викликів з боку агресора. Життям глядачів ми ризикувати не хочемо, але самі зможемо виступати в нашій країні", - сказав Варакута в інтерв'ю Tribuna.com.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Одеса та область неодноразово зазнавали обстрілів російськими окупантами.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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