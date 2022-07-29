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2022-07-29
УАФ звернулася до УЄФА після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"
Інцидент стався на поєдинку за участю "Динамо",
Українська асоціація футболу (УАФ) направила офіційне звернення до УЄФА щодо поведінки вболівальників турецького "Фенербахче" під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.
В УАФ повідомили УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час цього поєдинку.
Нагадаємо, "Динамо" здобуло перемогу в гостях з рахунком 2:1 і вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з австрійським "Штурмом" 3 та 9 серпня.
Під час поєдинку частина вболівальників на стадіоні у Стамбулі скандувала ім'я та прізвище президента Росії Володимира Путіна.
Олексій Леонічев, ZN.ua