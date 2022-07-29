УАФ звернулася до УЄФА після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"

Інцидент стався на поєдинку за участю "Динамо",

УАФ звернулася до УЄФА після скандування імені Путіна вболівальниками
У другому таймі матчу вболівальники "Фенербахче" почали скандувати ім'я Путіна
© УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) направила офіційне звернення до УЄФА щодо поведінки вболівальників турецького "Фенербахче" під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

В УАФ повідомили УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час цього поєдинку.

Нагадаємо, "Динамо" здобуло перемогу в гостях з рахунком 2:1 і вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з австрійським "Штурмом" 3 та 9 серпня.

Під час поєдинку частина вболівальників на стадіоні у Стамбулі скандувала ім'я та прізвище президента Росії Володимира Путіна.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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