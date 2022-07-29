Український футболіст забив ефектний переможний гол у матчі Ліги конференцій

Український футболіст Владислав Кочергін став автором голу за польський "Ракув" у матчі Ліги конференцій.

"Ракув" проводив матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій у гостях проти казахстанської "Астани" і здобув перемогу з рахунком 1:0.

Кочергін вийшов на поле у стартовому складі, а на 16-й хвилині завдав класного дальнього удару і вразив верхній кут воріт суперника. Цей забитий м'яч виявився єдиним у грі та приніс польській команді перемогу.

Відео голу Кочергіна

Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а навесні залишив чемпіонат України і перейшов до "Ракува". Півзахисник при цьому має в активі один матч за збірну України.