Український футболіст забив ефектний переможний гол у матчі Ліги конференцій

Владислав Кочергін приніс "Ракуву" перемогу.

Український футболіст забив ефектний переможний гол у матчі Ліги конференцій
Кочергін забив гол у другому матчі поспіль у Лізі конференцій
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Український футболіст Владислав Кочергін став автором голу за польський "Ракув" у матчі Ліги конференцій.

"Ракув" проводив матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій у гостях проти казахстанської "Астани" і здобув перемогу з рахунком 1:0.

Кочергін вийшов на поле у стартовому складі, а на 16-й хвилині завдав класного дальнього удару і вразив верхній кут воріт суперника. Цей забитий м'яч виявився єдиним у грі та приніс польській команді перемогу.

Відео голу Кочергіна

Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а навесні залишив чемпіонат України і перейшов до "Ракува". Півзахисник при цьому має в активі один матч за збірну України.


Данило Слесь, ZN.ua





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