"Не цікавився політикою": польський клуб вигнав російського футболіста з команди

Польський "Заглембе" вигнав із команди 26-річного ексфутболіста молодіжної збірної Росії Іллю Жигульова, про це повідомив сам гравець.

"Я чудово жив, доки не цікавився політикою. Але мені довелося зацікавитися, бо, по суті, це вплинуло на мою кар'єру. І я був змушений покинути клуб і країну, нікому нічого не зробивши поганого, а просто тому, що я російський футболіст.

Я завжди був далекий від політики. Раніше. Після всього цього став більше цікавитися. Але це складно: у Польщі були одні новини, у Росії – інші, у третій країні – треті. Дуже багато інформації. Став запитувати старших, батьків. Батько дуже багато знає, активно цікавиться політикою. Потім я дивився різну інформацію. Вивчав, що говорять у нас, а що там. Порівнював", - цитує Жигульова "Матч ТВ" .

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".