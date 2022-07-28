УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна вболівальниками "Фенербахче"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарне розслідування щодо дій фанатів "Фенербахче" на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Про це повідомила прес-служба організації.

Під час поєдинку частина вболівальників на стадіоні у Стамбулі скандувала ім'я та прізвище президента Росії Владіміра Путіна.

Інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе розслідування поведінки фанатів турецького клубу. Вердикт організації стане відомий пізніше. Клуб може бути покараний штрафом чи іншими санкціями.

Нагадаємо, "Динамо" здобуло перемогу в гостях з рахунком 2:1 і вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з австрійським "Штурмом" 3 та 9 серпня.