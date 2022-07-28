"Фенербахче" засудив поведінку своїх уболівальників на матчі Ліги чемпіонів із "Динамо"

Турецький "Фенербахче" зробив заяву щодо поведінки своїх уболівальників, які на матчі Ліги чемпіонів у Стамбулі проти київського "Динамо" скандували ім'я та прізвище Владіміра Путіна.

У клубі зазначили, що фанати таким чином відреагували на поведінку гравців київської команди, але пісні про Путіна не відображають позиції "Фенербахче".

"Фенербахче" завжди дбає про підвищення обізнаності про соціальні та гуманітарні проблеми як у нашій країні, так і в світі. Наш клуб миттєво відреагував на початок воєнного процесу 24 лютого 2022 року.

Ми хотіли б ще раз підкреслити у своєму повідомленні, яке ми передали через всі нашими офіційними каналами: війна - це не хоробрість, це боягузтво! Ні війні!

Крім того, одним із найбільших прикладів нашої чутливості до цього, був товариський матч, який ми зіграли з донецьким "Шахтарем" на нашому полі в квітні, сказавши "Футбол заради миру", щоб привернути увагу до миру в Україні і зробити матеріальний і моральний внесок. Ми приймали команду донецького "Шахтаря" в нашій країні протягом кількох днів.

На 58-й хвилині вчорашнього матчу надмірні рухи деяких гравців команди суперника, особливо резервних воротарів, які в минулому виступали за команду з нашої країни, викликали збудження деяких трибун і реакцію, яка тривала лише 20 секунд у 120-хвилинному матчі.

Але, якою б не була причина, ми, як спортивний клуб "Фенербахче", не погоджуємося за реакцію, яка виникла на частині наших трибун.

Приписувати цей дискурс, який абсолютно не відображає позицію та цінності нашого клубу, усім нашим уболівальникам і покладати відповідальність на наш клуб, не є чесним і справедливим підходом. Ми засуджуємо намагання втрутити наш клуб і нашу країну, а також намагання встановити порядок денний, який спричинить непорозуміння і політизацію.

"Фенербахче" ще раз нагадує про нашу позицію, що спорт і політика завжди повинні бути відокремленими одне від одного", – цитує заяву турецького клубу Tribuna.com.

Нагадаємо, "Динамо" здобуло перемогу в гостях з рахунком 2:1 і вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з австрійським "Штурмом" 3 та 9 серпня.