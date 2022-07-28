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2022-07-28
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезону
Німецький пілот хоче приділити час сім'ї.
Феттель виступає у Формулі-1 з 2007 року© BBC
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель повідомив про рішення завершити кар'єру у серії після закінчення сезону.
Про це гонщик
"Наприкінці сезону я подумаю про те, чим займатися далі. Безумовно, як батько планую проводити більше часу в родинному колі. Не хочу прощатися і вдячний кожному вболівальнику. Без вас Формули-1 не було б", – сказав Феттель.
35-річний пілот поточний сезон проводить у складі команди "Астон Мартін". Всього на рахунку Феттеля 53 перемоги, 57 поулів та 122 подіуми на Гран-прі.
Себастьян Феттель ставав чемпіоном Формули-1 2010, 2011, 2012 та 2013 років за кермом болідів "Ред Булл".
Данило Слесь, ZN.ua