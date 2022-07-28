Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезону

Німецький пілот хоче приділити час сім'ї.

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезону
Феттель виступає у Формулі-1 з 2007 року
© BBC

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель повідомив про рішення завершити кар'єру у серії після закінчення сезону.

Про це гонщик розповів у Instagram.

"Наприкінці сезону я подумаю про те, чим займатися далі. Безумовно, як батько планую проводити більше часу в родинному колі. Не хочу прощатися і вдячний кожному вболівальнику. Без вас Формули-1 не було б", – сказав Феттель.

35-річний пілот поточний сезон проводить у складі команди "Астон Мартін". Всього на рахунку Феттеля 53 перемоги, 57 поулів та 122 подіуми на Гран-прі.

Себастьян Феттель ставав чемпіоном Формули-1 2010, 2011, 2012 та 2013 років за кермом болідів "Ред Булл".


Данило Слесь, ZN.ua





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