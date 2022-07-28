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2022-07-28
"Евертон" – "Динамо": відео онлайн-трансляція товариського матчу
Кияни проведуть поєдинок із клубом АПЛ.
У п'ятницю, 29 липня, київське "Динамо" проведе благодійний матч проти англійського "Евертона".
Поєдинок пройде у рамках благодійного турне киян "Match For Peace! Stop The War!" ("Матч За Мир! Зупинимо Війну!").
Гра відбудеться на домашньому стадіоні "Евертона" "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Варто зазначити, що за англійську команду виступає колишній динамівець Віталій Міколенко, який залишив київський клуб у січні.
"Динамо" провело два матчі з "Фенербахче" (0:0, 2:1) і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де 3 серпня зустрінеться з австрійським "Штурмом".
Початок поєдинку – о 21.45.
"Евертон" – "Динамо"
Відео онлайн-трансляція матчу
Плеєр із трансляцією з'явиться у день гри.
Данило Слесь, ZN.ua