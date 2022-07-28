"Евертон" – "Динамо": відео онлайн-трансляція товариського матчу

Кияни проведуть поєдинок із клубом АПЛ.

"Динамо" зіграє з "Евертоном" у Ліверпулі
© Сайт ФК "Динамо Київ"

У п'ятницю, 29 липня, київське "Динамо" проведе благодійний матч проти англійського "Евертона".

Поєдинок пройде у рамках благодійного турне киян "Match For Peace! Stop The War!" ("Матч За Мир! Зупинимо Війну!").

Гра відбудеться на домашньому стадіоні "Евертона" "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Варто зазначити, що за англійську команду виступає колишній динамівець Віталій Міколенко, який залишив київський клуб у січні.

"Динамо" провело два матчі з "Фенербахче" (0:0, 2:1) і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де 3 серпня зустрінеться з австрійським "Штурмом".

Початок поєдинку – о 21.45.

"Евертон" – "Динамо"

Відео онлайн-трансляція матчу

Плеєр із трансляцією з'явиться у день гри.


Данило Слесь, ZN.ua





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