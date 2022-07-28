Росію та Білорусь усунули від чемпіонату світу з настільного тенісу

Гравці із цих країн не допущені до фіналу командного турніру, інформує ZN.ua.

Росію та Білорусь усунули від чемпіонату світу з настільного тенісу
Росія та Білорусь відсторонені від міжнародного настільного тенісу

Міжнародна федерація настільного тенісу усунула команди з Росії та Білорусі від чемпіонату світу-2022, повідомляє офіційний сайт організації.

Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та допомогою Білорусі уряду РФ.

При цьому тенісні клуби з різних країн, що беруть участь у Лізі чемпіонів та Кубку Європи, раніше відмовилися грати проти команд із Росії та Білорусі на цих турнірах. У зв'язку з цим керівництво світового настільного тенісу відсторонило представників країн-агресорів із цих змагань.

Оперативна група федерації відстежує ситуацію в Україні та продовжить допомагати українцям виступати на міжнародних турнірах.

У 2022 році чемпіонат світу з настільного тенісу пройде в китайському Ченду з 30 вересня по 9 жовтня.


Данило Слесь, ZN.ua





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