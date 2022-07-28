"Динамо" в овертаймі пройшло "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни перемогли у битві у Стамбулі.

"Динамо" зіграє проти "Штурму"
© ФК Динамо

У середу, 27 липня, в рамках матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів турецький "Фенербахче" приймав київське "Динамо".

Перший матч команд у Польщі завершився з рахунком 0:0, а у Туреччині "Динамо" у найважчому поєдинку перемогло з рахунком 2:1.

Турки з атак розпочали матч, мали кілька можливостей і навіть влучили у штангу зі штрафного, але відкрити рахунок не змогли.

Український клуб терпів і намагався вибігати в контратаки, однак у другому таймі турки знову підняли темп і знову пішли вперед атакою за атакою.

Киянам по ходу гри допомогло вилучення – Юксек заробив дві жовті картки та залишив поле, а "Динамо" одразу скористалося своєю перевагою, коли Буяльський влучним ударом завершив простріл від Кендзери.

"Фенербахче" навіть у меншості продовжив атакувати, спочатку не забивши пенальті (сейв Бущана), а наприкінці все ж таки дотиснувши команду Луческу - Салаї головою вбив круглого в сітку воріт Бущана після помилки українського голкіпера і перевів гру в додатковий час.

В овертаймі вже "Динамо" почало грати з позиції сили з огляду на той факт, що турки продовжували догравати у меншості.

Кияни двічі потрапляли у штангу, а на 114-й хвилині реалізували свою більшість – Караваєв сильним ударом після прострілу приніс "Динамо" путівку до наступного раунду кваліфікації.

"Фенербахче" – "Динамо" – 1:2

Голи: Салаї, 88 Буяльський, 57, Караваєв, 114.

"Динамо" у третьому раунді нечемпіонського шляху кваліфікації зіграє з австрійським "Штурмом".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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