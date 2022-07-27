Естонія заборонила тенісистам із Росії та Білорусі виступати на території країни

Керівництво країни вирішило заборонити допуск на турніри для спортсменів із країни-агресора та її партнера, інформує ZN.ua.

Естонія заборонила тенісистам із Росії та Білорусі виступати на території країни
Естонські турніри не заявлятимуть учасників з РФ та Білорусі
© btu.org.ua

Влада Естонії не допустила тенісистів з Росії та Білорусі до змагань на території країни, повідомляє BTU.

Лист із цією інформацією від Міжнародної тенісної федерації (ITF) отримали гравці з цих країн, які планували виступити на турнірі ITF W25 в естонському місті Пярну. Першість розпочнеться 8 серпня.

З цього приводу у соцмережах обурилася російська тенісистка Еліна Захарова, яку викреслили зі списку учасниць:

"І ви скажете, що це справді справедливо? Запам'ятайте це, коли говоритимете, як погано когось дискримінувати. Спорт має бути поза політикою".

Варто зазначити, що в липні аналогічне рішення на тлі війни в Україні прийняла влада Латвії, про що поінформувала російських тенісисток, які хотіли виступити на турнірі ITF Liepaja Open.


Данило Слесь, ZN.ua





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