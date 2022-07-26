Український тенісист після перемоги над росіянином не потиснув йому руку

Українець переміг в Італії.

Український тенісист після перемоги над росіянином не потиснув йому руку
Тенісисти провели на корті понад дві години
© btu.org.ua

Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на турнірі в Італії.

Українець у першому колі у трьох партіях обіграв російського спортсмена Андрій Кузнєцова.

Марченко поступився у першому сеті 6:7, проте після цього розгромив свого суперника з рахунком 6:1, 6:3.

Після перемоги Марченко не підійшов потиснути руку росіянину. Українець подякував лише судді та одразу попрямував забирати свої речі.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.

На тенісних турнірах WTA та ATP російські та білоруські спортсмени виступають у нейтральному статусі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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