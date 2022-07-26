Ярмоленко дебютував за свій новий клуб із ОАЕ

Український півзахисник "Аль-Айну" Андрій Ярмоленко дебютував за свою нову команду з ОАЕ.

Українець вийшов на заміну у другому таймі у товариському поєдинку "Аль-Айна" проти німецької команди "Ханкофен-Хайлінг", а клуб з ОАЕ виграв із рахунком 1:0

Також стало відомо, що Ярмоленко виступатиме за команду з ОАЕ під 10-м номером.

Нагадаємо, цього літа 32-річний півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му.